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Kitap okuma yarışması

BOĞAZLIAN Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ödüllü kitap okuma yarışması planlandı.

Kitap okuma yarışması

BOĞAZLIAN Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ödüllü kitap okuma yarışması planlandı.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:45
Kitap okuma yarışması

Örgün ve yaygın eğitim ortaöğretim öğrencileri ile 2017, 2018 ve 2019'da herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmuş öğrenciler yarışmaya katılabilecek. İlçe Millet Kütüphanesi Konferans salonunda yarışma ile ilgili detayları görüşmek üzere Kaymakam Fatih Okumuş başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Okul Müdürleri katılımıyla toplantı yapıldı. Yarışma iki kategoriden oluşacağı belirtilerek, örgün öğrenciler ve diğer öğrenciler arasından 90 soruluk çoktan seçmeli yarışma sınavına katılıp, başarılı olanlara ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kitap Okuma Yarışması
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