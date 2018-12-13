Projenin içinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler oluşmasına katkı sağlayacağını aktaran Taşkın, "Üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 10'ar kişilik üç grupla yürütülen proje kapsamında ortaokul ve liselerde 'Kitap Okuma Halkaları' düzenledik. Grupta bulunan öğrencilere aynı kitapları dağıttık ve kitap üzerinde kritikler yaptık. Bu kitap kritikleri ile gençlerimizin muhakeme, kendini ifade edebilme ve topluluk önünde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmelerini hedefliyoruz" dedi. Taşkın, projenin sürekli olduğunu ve talep gelmesi durumunda tüm okullarda düzenleyebileceklerini de sözlerine ekledi.