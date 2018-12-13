Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91034
ALTIN
215.113
DOLAR
5.3725
STERLİN
6.7972
EURO
6.1127

Kitap okuma halkaları

SORGUN  Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, 81 ilde bulunan gençlik merkezlerinde uygulanan projeyi, gönüllü gençler, okul temsilcileri ile beraber yürüttüklerini belirterek, gençlerin kitap okumasına destek verilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kitap okuma halkaları

SORGUN  Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, 81 ilde bulunan gençlik merkezlerinde uygulanan projeyi, gönüllü gençler, okul temsilcileri ile beraber yürüttüklerini belirterek, gençlerin kitap okumasına destek verilmesini amaçladıklarını söyledi.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
27 Okunma
Kitap okuma halkaları

Projenin içinde yaşadığı kültürün değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler oluşmasına katkı sağlayacağını aktaran Taşkın, "Üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 10'ar kişilik üç grupla yürütülen proje kapsamında ortaokul ve liselerde 'Kitap Okuma Halkaları' düzenledik. Grupta bulunan öğrencilere aynı kitapları dağıttık ve kitap üzerinde kritikler yaptık. Bu kitap kritikleri ile gençlerimizin muhakeme, kendini ifade edebilme ve topluluk önünde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmelerini hedefliyoruz" dedi. Taşkın, projenin sürekli olduğunu ve talep gelmesi durumunda tüm okullarda düzenleyebileceklerini de sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taşkına karşı önlem
Taşkına karşı önlem
Sondaj yapıldı
Sondaj yapıldı
Gençler Vali Çakır ile tanıştı
Gençler Vali Çakır ile tanıştı
Zeka Oyunları sınıfı
Zeka Oyunları sınıfı
Mücadele Grubu toplandı
Mücadele Grubu toplandı
Kızılay'a kan bağışı
Kızılay'a kan bağışı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim