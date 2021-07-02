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Kitap Okuma Etkinliklerine Başlanıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından bir süredir ara verilen kitap okuma etkinliğine yeniden başlanıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:51
Kitap Okuma Etkinliklerine Başlanıldı

‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ başlıklı etkinlik kapsamında parkta gençler topluca kitap okudu. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerine yeniden dönüş yaptıklarını hatırlatarak, ‘’Beden için spor neyse, zihin için okumak odur. Buradan yola çıkarak hazırladığımız projemize, pandemi nedeniyle ara vermek durumda kalmıştık. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden bir araya gelip, farkındalık yaratmak amacıyla parkta okuma etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliklerimiz bundan sonraki süreçte farklı alanlarda devam edecektir’’ dedi. •Seyfettin Sağlam/Sorgun•

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Kitap Okuma Etkinliklerine Başlanıldı
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