Kitap okuma etkinliği

Üçüncü ve 12’inci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde hazırlanan proje kapsamında, komisyon marifetiyle seçilen kitaplar, Çandır Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal tarafından dağıtıldı. Kaymakam Yayabaşı, öğrencilere bol bol ve düzenli çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu, başılar diledi. Dağıtılan kitapların öğrenciler tarafından Nisan ayına kadar okunacağı, komisyon marifetiyle hazırlanan çoktan seçmeli sorularla sınav yapılarak, dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği bildirildi. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, ‘’Proje ile amaçlanan yavrularımızın manevi, ahlâkî değerlere önem veren, bu değerlerle ilgili duygu, düşüncelerini güçlendiren bireyler yetişmesini sağlamaktır. Dilimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemelerine yardımcı olmaktır. Okuduğundan, dinlediğinden, izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek, dil zevki ve bilincine ulaşmalarını sağlamaktır. Duygu, düşünce, hayal dünyalarını keşfetmelerini, kitap okuma alışkanlığı edinmelerini, Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamaktır’’ dedi.