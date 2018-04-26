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Kitap Okudular...

YOZGAT Belediyesi tarafından Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Çamlıkta çevre temizliği çalışması yaparken, bir grup öğrenci de kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kitap Okudular...

YOZGAT Belediyesi tarafından Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Çamlıkta çevre temizliği çalışması yaparken, bir grup öğrenci de kitap okuma etkinliği düzenledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Kitap Okudular...

Belediyenin temizlik çalışmasına destek vermek üzere gelen gençlerden bir bölümü ise, farklı bir farkındalığı gündeme taşıdı. Üniversite öğrencisi gençlerin bir bölümü ellerine torlbaları alıp, çamlığın piknik yapılan bölgelerinde çöpleri topladı. Diğer grup genç ise, eline kitap alıp, çamların altında, temizlik yapılan alanda kitap okumayı tercih etti. 

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