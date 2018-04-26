Kitap Okudular...

Belediyenin temizlik çalışmasına destek vermek üzere gelen gençlerden bir bölümü ise, farklı bir farkındalığı gündeme taşıdı. Üniversite öğrencisi gençlerin bir bölümü ellerine torlbaları alıp, çamlığın piknik yapılan bölgelerinde çöpleri topladı. Diğer grup genç ise, eline kitap alıp, çamların altında, temizlik yapılan alanda kitap okumayı tercih etti.