Kitap Kurtları

Yozgat Merkez ve 5 ilçede yapılan sınava toplam 145 öğrenci katıldı. TÜGVA tarafından düzenlenen etkinliğin, kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla başlatıldığı, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kitap Kurdu’ yarışması sınavının Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirildiği aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5,6,7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencileri kapsayan yarışma ile ilgili sınavların daha önce online olarak Nisan ayında yapıldığı kaydedildi. Sınav öncesinde öğrencilere okutulan kitaplar, uzman eğitimciler tarafından seçildi. Değerlerimize vurgu yapan kitapların yanı sıra öğrencilerin ilgisini çekebilecek, hayal dünyalarını genişletecek eserlerin seçildiği açıklandı.