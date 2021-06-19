Kitap Kahve Projesi

Yozgat Birlik Vakfı Başkanı ve proje koordinatörü Fahri Seker, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edildiğini, Birlik Vakfı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Seker, kitap kahvenin gençlerin aktivite alanına dönüştüğünü belirterek, "Burada gezi organizasyonları, öğrenci ve yazar buluşmaları, satranç, masa tenisi oyunları oynayabiliyor. Gençler bağlama, gitar çalıyor. Çeşitli kurslar düzenleniyor. İsteyen sınavlarına hazırlanıyor, kitap okuyor" dedi. Yapılan tüm faaliyetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Seker, "Buraya 15-25 yaş arası gençlerimiz geliyor. Salı günü sanat ve edebiyat söyleşileri oluyor, gençler fikirlerini tartışabiliyor. Spontane buluşmalar oluyor. Burası çok amaçlı kullanılıyor, gençlerin ne istiyorlarsa onu yapabilecekleri bir alan. Burada verilen ikramlar da ücretsizdir" diye konuştu. Seker, bazı hayırsever vatandaşların gelerek gençlere çay, kahve, meyve ve kahvaltı ikram ettiklerine değinerek, "Burası gençlerimizin sosyalleştiği, birbirleriyle kaynaştığı bir alan oldu. Burası açılalı yaklaşık 15 gün oldu ve gençlerimizden yoğun ilgi görüyor. Burasını evleri gibi kullanabiliyorlar. Gençlerimiz buraya katkı vermeye çalışıyor. Akşam giderken paspas yapıyor, masaları siliyor. Sabah kim erken gelirse çay yapıyor. Çevre temizliğine çok dikkat ediyoruz. Burası gençlerimiz için güzel bir ortam oldu" ifadelerini kullandı. (aa)