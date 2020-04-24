Kitap hediye edildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarına giderek öğrenci, öğretmen ve halk buluşmalarının ardından, korona virüs salgını sebebiyle eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere uzaktan ulaşarak, etkinliklerine devam ediyor. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde evde kalan çocuklara hediye kitaplar gönderdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, okumaya yeni başlayan ilkokul birinci sınıftaki çocuklardan liseye geçiş sınavlarına hazırlanan sekizinci sınıftakilere kadar her kademeden eğitim gören öğrencilere yönelik hediye kitaplar gönderdi. Köylerde ikamet eden ve uzaktan eğitim bakımından internet imkânı kısıtlı olan çocuklara da elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK’tan temin ettiği ‘Meraklı Minik’ dergilerini, İstanbul'dan köy okullarına zaman zaman destek niteliğinde katkı sunmaya çalışan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'ndan ulaştırılan hediye kitapları köy okullarına ulaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarından Suat Atasever ve Maliye Bakanlığı bürokratlarından Hazine ve Maliye Uzmanı Doğan Kestane’nin katkılarıyla, temin edilen çalışma ve okuma kitapları Sorgun Ahmet Fakılı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Özbay’a teslim edildi. Öğrenciler evlerinde ziyaret edilerek kitap ve dergiler çocuklara dağıtıldı. Veliler ve çocuklar beklenmedik ziyaretten ve kendilerine ulaştırılan kitaplardan mutlu olduklarını ifade ettiler. Okul Müdürü Murat Güngör, 23 Nisan bayramının değerini ve neşesini hissedecekleri bir günde çocukların sevincini artırdığı için ve önemli bir ihtiyacın giderilmesine sağladığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve onun şahsında destek veren herkese teşekkür etti.