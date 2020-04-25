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Kitap hediye edildi

Yozgat'ta Bakanlık tarafından gönderilen 300 kitap, 100 çocuğa hediye edildi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:27
Kitap hediye edildi

YOZGAT’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan'da 100 çocuğa 300 kitap, kırtasiye malzemesi ve anı defteri hediye etti.  Yozgat İl müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde coşkuyla kutlandığı belirtildi. Çocukların evlerinde kalarak salgınla mücadelede dünyaya örnek olduğu ifade edilen açıklamada, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında 100 çocuğa 300 kitap, kırtasiye ve hatıra defterinden oluşan 23 Nisan hediyesi ulaştırıldığı kaydedildi.

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Kitap Hediye Edildi
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