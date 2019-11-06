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Kitap Fuarını gezdiler

ÇAYIRALAN Kaymakamı Bekir Özen tarafından verilen destek ile Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çayıralan Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulundan birer grup öğrenci kitap fuarını ziyaret etti.

Kitap Fuarını gezdiler

ÇAYIRALAN Kaymakamı Bekir Özen tarafından verilen destek ile Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çayıralan Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulundan birer grup öğrenci kitap fuarını ziyaret etti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Kitap Fuarını gezdiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Kitap Fuarı etkinliğine katılan öğrenciler, yazarlarla da tanışma imkanı buldu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğrencilerin okuma alışkanlığını pekiştirmek, birçok yazarı ve yayın evlerini görerek, yeni değerleri tanımalarını, yeni ufuklar kazanmasını sağlamak amacıyla böyle bir program yaptıklarını söyledi. Bozdağ, etkinliğin düzenlenmesinde destekleri nedeniyle Kaymakam Bekir Özen ile etkinliği özverili olarak yürüterek okul müdürlerine, müdür yarımcılarına, öğretmenlere teşekkür etti. 

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Kitap Fuarını Gezdiler
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