Kitap Fuarını gezdiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Kitap Fuarı etkinliğine katılan öğrenciler, yazarlarla da tanışma imkanı buldu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğrencilerin okuma alışkanlığını pekiştirmek, birçok yazarı ve yayın evlerini görerek, yeni değerleri tanımalarını, yeni ufuklar kazanmasını sağlamak amacıyla böyle bir program yaptıklarını söyledi. Bozdağ, etkinliğin düzenlenmesinde destekleri nedeniyle Kaymakam Bekir Özen ile etkinliği özverili olarak yürüterek okul müdürlerine, müdür yarımcılarına, öğretmenlere teşekkür etti.