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Kitap desteği

Kocaeli’nde yerel gazete çıkartan hemşehrimiz Mustafa Eranıl, Akdağmadeni ilçesine 50 koli kitap hediye etti.

26 Haziran 2020 Cuma 00:35
Kitap desteği

UZUN yıllardır gazetecilik yapan, 15 yıldır Kocaeli'nde kendisine ait 'Bizim Gazete' adındaki gazeteyi çıkaran Akdağmadeni Gökdere Köyü doğumlu hemşehrimiz Mustafa Eranıl,  Akdağmadeni Belediyesi tarafından kurulacak ‘Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü Kütüphanesi’ için 50 koli kitap desteğinde bulundu. Akdağmadeni Belediyesi'nin kuracağı kütüphane için Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde kampanya başlatan Eranıl, vatandaşlardan ve kurumlardan toplamış olduğu 7 bin civarında kitabı, Akdağmadeni Belediyesi'ne teslim etti.

DOĞDUĞUMUZ YERE HİZMET

Şehidimiz adına kurulacak olan kütüphaneden bilgisi olduğu zaman hemen harekete geçtiğini belirten gazeteci Mustafa Eranıl, "Akdağmadeni Belediyemizin şehit adına bir kütüphane kuracağını öğrendim. Hemen Belediye Başkanımız ve ekibiyle irtibata geçtim. Kuracakları kütüphane için kitap bağışı kampanyası düzenlediklerini söylediler. Bende hemen vazife yaptığım Körfez'de  'Kitap Toplama Kampanyası'  düzenledim. Düzenlemiş olduğum bu kampanyaya vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdiler. Bu kampanya neticesinde toplamış olduğum 50 koli kitabı; yine Körfez Belediyemizin resmi aracı ile Akdağmadeni Belediyemize teslim ettim. Doğduğum yere, doyduğum yerden destek olmak; böyle hayırlı bir kampanyaya katkı sağlamak gerçekten beni memnun etmiştir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA PLAKET

Şehidimiz olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü adına kütüphane kurma çalışması başlatan, aynı zamanda yaptığı hizmetlerle Akdağmadeni'nde halkın gönlünde güzel bir yer edinen Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ı da ziyaret eden Eranıl, belediye başkanına özel bir plaket takdim etti. Eranıl, "Başkanımız güzel hizmetlerde bulunuyor. Kendisini ziyaret ettim. Bizi çok güzel ağırladı. Bu güzel günün anısına özel taştan yapılmış bir plaket takdim ettim.  Yaptığı bu güzel hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HER ZAMAN HAZIRIM

Eranıl, kütüphanenin kurulumundan görevli olan Akdağmadeni Belediyesi'nin görevlileri Gizem Mutlu ve Esengül Köroğlu'na kitapları teslim etti, kurulacak olan kütüphane alanını gezdi. Eranıl, "Böyle hayırlı bir hizmetin kurulmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir alanda kütüphane oluşturulmuş. İnsanlarımızın ve gençlerimizin eğlenebileceği alanda oluşturulan bu kütüphane ilçemize güzel bir değer katacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Kocaeli'nden Akdağamadeni'ne kitapların ulaştırılmasını sağlayan ve özel belediye aracını bizlere tahsis  eden Körfez Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

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Kitap Desteği
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