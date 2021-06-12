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Kitap çalışmasına destek

Yozgat’ın Tarihi ve Kültürünün araştırılarak bir kitapta toplanmasına yönelik başlatılan çalışmaya ilk destek Osmanpaşa köyünden geldi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:54
Kitap çalışmasına destek

Yozgat Valiliği, Belediye, Yozgat Bozok Üniversitesi arasında yazım çalışmalarına başlanan kitap çalışmasıyla ilgili gerçekleştirilen toplantı sonrasında, kitapta yer alabilecek dokümanlarla ilgili yapılan çağrı karşılık buldu. Yozgat Merkeze bağlı Osmanpaşa köyünden Kudret Alpkoçak, elinde bulunan bazı belgeleri Yozgat Valisi Ziya Polat’a teslim etti. Osmanpaşa’da türbesi bulunan Emirci Sultan hazretlerinin 32’nci kuşaktan torunu, Emirci Sultan Türbe ve Cami Dernek Başkanı Alpkoçak, vâkıfa ait olan 759 yıllık dokümanları Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabına kaynak olarak sundu. Vali Polat’ı makamında ziyaret eden Alpkoçak, 2 klasörden oluşan tarihi dokümanların 1203-1962 yıllarını kapsayan yazışmalar olduğunu söyledi. Vali Polat, Alpkoçak’a değerli katkılarından dolayı teşekkür etti. 

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Kitap çalışmasına Destek
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