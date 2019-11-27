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Kitabe müzeye kaldırıldı

YOZGAT’ta Meydan Yeri Caddesi’nde bir işyeri inşaatı sırasında duvarda kireç taşından kitabe bulundu.

Kitabe müzeye kaldırıldı

YOZGAT’ta Meydan Yeri Caddesi’nde bir işyeri inşaatı sırasında duvarda kireç taşından kitabe bulundu.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Kitabe müzeye kaldırıldı

Dikkatli vatandaşların kitabeyi görmesi ve müze yetkililerine haber vermesi neticesinde kitabenin bulunduğu alana Yozgat Müze Müdürlüğü ekipleri gelerek kitabenin sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen kitabenin temizlenip muhafazaya alındıktan sonra fotoğrafının çekilerek üzerindeki yazıların okutulacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kitabe Müzeye Kaldırıldı
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