Kitabe müzeye kaldırıldı

Dikkatli vatandaşların kitabeyi görmesi ve müze yetkililerine haber vermesi neticesinde kitabenin bulunduğu alana Yozgat Müze Müdürlüğü ekipleri gelerek kitabenin sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen kitabenin temizlenip muhafazaya alındıktan sonra fotoğrafının çekilerek üzerindeki yazıların okutulacağı belirtildi.
27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Dikkatli vatandaşların kitabeyi görmesi ve müze yetkililerine haber vermesi neticesinde kitabenin bulunduğu alana Yozgat Müze Müdürlüğü ekipleri gelerek kitabenin sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen kitabenin temizlenip muhafazaya alındıktan sonra fotoğrafının çekilerek üzerindeki yazıların okutulacağı belirtildi.