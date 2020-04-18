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Kısmi karantina bölgesi

KAYSERİ ilinde korona virüs salgını ile ilgili verilerin yükselmeye başlamasıyla birlikte, bu ile komşu yerleşim yerlerinde kısmi karantina uygulamasına geçildi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:41
Kısmi karantina bölgesi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri ile özellikle Boğazlıyan ile birlikte Yenifakılı, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinin yoğun bir ilişkisinin olduğuna dikkat çekti. Vali Çakır, ‘’Bu bölgemizde kısmı bir karantina uygulanmaktadır. Bu ilçelerimize Kayseri bölgesinden tali yollardan yapılacak girişleri önlemek için bu yollara trafiğe kapattık. Köy ve mahalle muhtarlarımızı, imamlarımız uyardık. Köye giriş yapıldığında bizleri bilgilendirecekler. Karayollarında ise denetimler ve ölçümler sıkı bir şekilde yapılıyor. Yenifakılı ile Boğazlıyan bağlantılı yolda da denetimler yapılıyor. Yenifakılı ilçemiz, korona virüsü görülmeyen tek ilçemiz. Gerekli önlemler alınmıştır’’ diye konuştu.

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Kısmi Karantina Bölgesi
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