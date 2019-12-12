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Kışlık ihtiyaçları giderildi

ÇANDIR Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların kışlık ihtiyaçları giderildi.

Kışlık ihtiyaçları giderildi

ÇANDIR Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların kışlık ihtiyaçları giderildi.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Kışlık ihtiyaçları giderildi

Çandır’da 83 ihtiyaç sahibi öğrencinin kışlık ihtiyaçları vakıf aracılığıyla giderilerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslimi yapıldı.
Çandır Kaymakamı Murat Yayabaşı, ayakkabı, mont gibi ihtiyacı olan çocukların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.
Kaymakam Yayabaşı, “Çevresinde ocağı tütmeyen, ayakkabısı, montu olmayan, aç veya açıkta kalan vatandaşlarımızın Kaymakamlığımıza bildirilmesi tüm vatandaşlarımızdan rica olunur” dedi.

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