Kışlık ihtiyaçları giderildi

Çandır’da 83 ihtiyaç sahibi öğrencinin kışlık ihtiyaçları vakıf aracılığıyla giderilerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslimi yapıldı.

Çandır Kaymakamı Murat Yayabaşı, ayakkabı, mont gibi ihtiyacı olan çocukların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.

Kaymakam Yayabaşı, “Çevresinde ocağı tütmeyen, ayakkabısı, montu olmayan, aç veya açıkta kalan vatandaşlarımızın Kaymakamlığımıza bildirilmesi tüm vatandaşlarımızdan rica olunur” dedi.