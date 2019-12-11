Kışlık Bot desteği

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışma yaptırdı. Daha sonra Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan ile görüşen Başkan Codar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık bot taleplerinin karşılanmasını sağladı. İlçeye gönderilen Botlar Belediye Başkanı Codar ve belediye görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy İlköğretim ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencilerine verilmek üzere okul idarelerine teslim edildi.