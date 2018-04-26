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Kişisel veri konferansı

BOZOK Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından, anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek amacıyla ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması’ konulu konferans düzenlendi.

Kişisel veri konferansı

BOZOK Üniversitesi Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından, anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek amacıyla ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması’ konulu konferans düzenlendi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Kişisel veri konferansı

Stratejik Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Abdullah Şengönül, öğrencilerin üniversite hayatında daha ileriye bakmaları ve daha iyi vizyon sahibi olabilmelerini teşvik etmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek, tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren kanun hakkında bilgi verdi. Bilir, ‘’6698 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bunların yansıra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi de kanunun amaçları arasında yer almaktadır. Kurumumuz bu çerçevede üstlendiği misyonunu; gerek hukuki gerekse teknik boyutta düzenleyici ve denetleyici işlevleri ile yerine getirmektedir. Konferansın, veri işleyen gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirmesinden dolayı ilgili tüm kesimlerce konunun daha iyi algılanmasına yarar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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