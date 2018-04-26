Kişisel veri konferansı

Stratejik Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Abdullah Şengönül, öğrencilerin üniversite hayatında daha ileriye bakmaları ve daha iyi vizyon sahibi olabilmelerini teşvik etmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek, tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren kanun hakkında bilgi verdi. Bilir, ‘’6698 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bunların yansıra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi de kanunun amaçları arasında yer almaktadır. Kurumumuz bu çerçevede üstlendiği misyonunu; gerek hukuki gerekse teknik boyutta düzenleyici ve denetleyici işlevleri ile yerine getirmektedir. Konferansın, veri işleyen gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirmesinden dolayı ilgili tüm kesimlerce konunun daha iyi algılanmasına yarar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.