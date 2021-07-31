Kısırlaştırma zorunluluğu

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Düzenlemenin geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini bahse konu Kanun yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanların hayvanlarını kısırlaştırmaları istendi. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümlerinin uygulanmayacağı hatırlatıldı. 14 Temmuz 2021 tarihinden önce sahiplenilen Pitbull, Terrier, Japanese, Tosa, Dogo, Argentino, Fila, Brasilerio türleri veya bunların melezlerinin sahiplerince veteriner fakültelerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılması gerektiğinin altı çizildi. Tarım İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner kliniklerinde mikroçip uygulanmasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair belge ile birlikte Bakanlığın Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)'ne Tarım İl/İlçe Müdürlükleri veya veteriner klinikleri tarafından kaydedilecekleri bildirildi. Belirlenen süre içerisinde kayıtları yapılmayan hayvanların tehlike arz eden türlere idari işlem yapılacağı bildirildi.