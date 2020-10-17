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KISIRLAŞTIRIN!

SARAYKENT Belediye Başkanı Ahmet Öçal, sokakta yaşayan köpekleri ekmekle besledi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:31
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Her biri aç ve korkak hayvanların bir lokma ekmek için insanların peşinde gezinmeleri de fotoğraf karesine yansıdı. Hayvan severler, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması halinde sayılarının kontrol altına alınabileceğini belirterek, ‘’Kısırlaştırılmaması durumunda bugün 7 köpek 6 ay sonra 70 köpek olarak karşımıza çıkacaktır. Bu çoğalma nedeniyle de hem akıl münasebeti olmayan hayvanlar hem de hayvan haklarını savunan vicdanlar suçlu ilan edilmekten kurtarılacaktır’’ uyarısında bulundu.

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