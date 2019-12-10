Kışın ilgi artıyor

Havaların soğumasıyla birlikte kaplıcalara yönelen vatandaşlar hastalıklardan da korunuyor.

Yaz turizmine alternatif olarak kış turizminde kaplıcalar başı çekiyor. Bazı vatandaşlar kaplıcalarda konaklamayı tercih ederken, bazıları da günübirlik kullanmayı tercih ediyor.

Yozgat’ta da havaların soğumasıyla birlikte kaplıcalara olan ilginin arttığı gözlemlendi. Özellikle sauna ve termal sudan istifade eden vatandaşlar, bu sayede grip gibi kışın bulaşıcı hastalıklarından korunduklarını ve vücudun kış aylarına daha dinç ve enerjik girdiğini belirttiler.