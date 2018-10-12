Kışı çiçekle karşılıyoruz

lkbahar döneminde Şehir Merkezi’nde 190 bin adet çeşitli bitkilerin dikimini gerçekleştiren Yozgat Belediyesi, mevsim nedeniyle solup, çürüyen çiçekleri söktürdü. Çiçeklerin yerlerine 110 bin adet menekşe dikiminin yapılacağını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Kış şartlarına dayanıklı çiçekler, şehrimizin farklı bölgelerinde dikilmeye başlandı. Bununla birlikte ağaçların sonbahar dönemi bakımları yapılıyor. Yeşil alanlarda düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Kurumuş olan ağaçları sökülüp, yerine yenisi dikiliyor’’ dedi.