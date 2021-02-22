Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1553
ALTIN
410.261
DOLAR
7.0727
STERLİN
9.9223
EURO
8.5857

Kısa filmle uyarı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için kullandığı yöntemleri polis ve gazetecilerin rol aldığı kısa filmle anlatarak sosyal mesaj verdi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:32
Kısa filmle uyarı

Dolandırıcıların kişi ayrımı yapmadan insanlara maille, cep telefonlarına cazip teklifler göndererek, ya da onların arkadaşları gibi sosyal medya hesaplarından hediye çeki vererek, bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtelerini yaparak vatandaşları kandırdığı aktarıldı. Filmde sanatçı Mümin Sarıkaya da, "Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından sahte link hazırlayarak hediye çeki, pandemi desteği, cazip kampanya gibi vaatlerle size ulaşan veya değerinden düşük yayınlanmış ilanlara karşı dikkatli olun, oltaya gelmeyin" uyarısında bulundu. Kısa film, sosyal medya hesaplarında yayınlanması için gazeteci ve muhtarlarla paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kısa Filmle Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
YANGIN CAN ALDI
YANGIN CAN ALDI
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Tarihi Liseye Kardan gelin
Tarihi Liseye Kardan gelin
Kardan gelin ilgi gördü
Kardan gelin ilgi gördü
Film Eğitimine başlandı
Film Eğitimine başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim