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Kısa dönem erler yemin etti

YOZGAT’’ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 374. kısa dönem 24 jandarma er için yemin töreni düzenlendi

Kısa dönem erler yemin etti

YOZGAT’’ta temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 374. kısa dönem 24 jandarma er için yemin töreni düzenlendi

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Kısa dönem erler yemin etti

 İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.  Erlerin yemin etmesinden sonra konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, askerliğin önemine değinerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanın birliği, bütünlüğü ve Cumhuriyet değerlerinin korunmasında dün olduğu gibi bugün de silahıyla cesaretiyle imanıyla düşmanının karşısında olduğunu söyledi.  İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, "Genç silah arkadaşlarım ve evlatlarım, sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli konukların huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Ettiğiniz yemin vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün emirlerine mutlak itaatin simgesidir" dedi. Törenin ardından yemin eden erler ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.

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