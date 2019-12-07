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Kış tedbirleri konuşuldu

YOZGAT’ta kar yağışının ardından Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış süresince alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Kış tedbirleri konuşuldu

YOZGAT’ta kar yağışının ardından Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış süresince alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Kış tedbirleri konuşuldu

Toplantıda, kışın il genelinde yaşanılabilecek kazaların veya meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Kadir Çakır, kış tedbirleri toplantısı sonrası kurum müdürleri ile ayrı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kurum müdürleri yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında Vali Çakır’a bilgi verdi.  Toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları Şefliği, Meteoroloji Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. 

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Kış Tedbirleri Konuşuldu
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