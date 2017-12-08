Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106448
ALTIN
155.045
DOLAR
3.8563
STERLİN
5.2092
EURO
4.5464

Kış tedbirleri

BOĞAZLIYAN ve Aydıncık ilçelerinde, kış döneminde alınması gereken tedbirler, Kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Kış tedbirleri

BOĞAZLIYAN ve Aydıncık ilçelerinde, kış döneminde alınması gereken tedbirler, Kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
2 Okunma
Kış tedbirleri

Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur-güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can-mal güvenliklerinin korunması, trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla yapılan toplantıda, yerleşim alanlarının durumlarına göre alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Boğazlıyan’da Kaymakam Davut Sinanoğlu, kış dönemine girilirken, İlçede yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale, oluşabilecek sıkıntıları çözmek amacıyla kış öncesi tüm önlemlerin alındığını, sorunsuz bir kış geçirmek istediklerini söyledi. İlçenin sorunsuz bir şekilde kış mevsimini atlatması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kaymakam Sinanoğlu, "Acil müdahale ekipleri ve araçlarımız ile halkımızın sorunsuz bir kış dönemi geçirmesi için elimizden gelen gayreti göstermek için hazırız" dedi.
AYDINCIK’TA HAZIR
Aydıncık ilçesindeki Toplantıya Kaymakam Yavuz Akyol başkanlık etti. İlgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak sis, yağmur, kar yağışı, tipi, fırtına, buzlanma gibi olumsuz hava şartları trafikteki can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumlar oluşturduğu hatırlatıldı. Kış şartları dikkate alınarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla alınması gereken tedbirler görüşülüp, karara bağlandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
-İŞKUR Köy Okullarında
-İŞKUR Köy Okullarında
-Bozok’tan kınama
-Bozok’tan kınama
-Şüpheli çanta korkuttu
-Şüpheli çanta korkuttu
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Metruk binalar yıkıldı
Metruk binalar yıkıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim