Kış tedbirleri

Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur-güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can-mal güvenliklerinin korunması, trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla yapılan toplantıda, yerleşim alanlarının durumlarına göre alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Boğazlıyan’da Kaymakam Davut Sinanoğlu, kış dönemine girilirken, İlçede yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale, oluşabilecek sıkıntıları çözmek amacıyla kış öncesi tüm önlemlerin alındığını, sorunsuz bir kış geçirmek istediklerini söyledi. İlçenin sorunsuz bir şekilde kış mevsimini atlatması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kaymakam Sinanoğlu, "Acil müdahale ekipleri ve araçlarımız ile halkımızın sorunsuz bir kış dönemi geçirmesi için elimizden gelen gayreti göstermek için hazırız" dedi.

AYDINCIK’TA HAZIR

Aydıncık ilçesindeki Toplantıya Kaymakam Yavuz Akyol başkanlık etti. İlgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak sis, yağmur, kar yağışı, tipi, fırtına, buzlanma gibi olumsuz hava şartları trafikteki can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumlar oluşturduğu hatırlatıldı. Kış şartları dikkate alınarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla alınması gereken tedbirler görüşülüp, karara bağlandı.