Kış tedbirleri görüşüldü

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış sürecinde alınan ve alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Kış aylarında il genelinde yaşanılabilecek kazaların veya meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Polat, toplantısı sonrası kurum müdürleri ile ayrı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kurum müdürleri yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında Vali Çakır’a bilgi verdi.