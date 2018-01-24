Kış pazarı

Pazarcı esnafının birçoğu soğuk hava ve vatandaş ilgisizliği nedeniyle tezgah açmadı.

Karatepe Mahallesi eski Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesine kurulan pazarda bazı köylü vatandaşlar da yerel ürünlerini satışa sunarak müşteri bekledi. Pazarcılar soğuk hava nedeniyle vatandaşların pazarı tercih etmediğini belirtirken, yoğunluğun daha çok Çarşamba günleri kapalı pazar yerinde yaşandığını ifade etti.