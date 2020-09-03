Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1084
ALTIN
460.145
DOLAR
7.3668
STERLİN
9.8475
EURO
8.7149

Kış öncesi bakım

ÇEDAŞ, kesintisiz enerji için bu yıl elektrik şebekesinin yüzde 30’unu bakıma aldı, çalışmaların kış öncesinde tamamlanması planlandı.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:52
Kış öncesi bakım

ÇEDAŞ, Covid-19 pandemisine rağmen yılın ilk yarısında Yozgat, Sivas, Tokat illerindeki şebekenin yüzde 15’inin bakımını yaparken normalleşme ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezlerinde enerjiye en çok ihtiyaç duyulan saatlerde abonelerinin elektriksiz kalmaması için bakım çalışmalarını gece 00:00-06:00 saatleri arasında yoğunlaştıran ÇEDAŞ, yılsonuna kadar şebekenin önemli bir kısmına bakım yapacak. Haziran ayının ikinci yarısından itibaren bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktör Vekili Serhat Bişkin, “ÇEDAŞ olarak Sivas, Tokat, Yozgat illerinde 43 ilçe, 54 belde ve 3 bin 504 köyde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda hizmet veriyoruz. 1 milyondan fazla aboneye yıllık 2,5 milyar kilovatsaat elektrik dağıtımı yapıyoruz. Toplam hat uzunluğumuz 47 bin 72 km ve bölgemizde 622 bin 312 adet elektrik direği var. Hat uzunluğumuza bakıldığında 40 bin 76 km olan ekvator uzunluğundan daha fazladır. Bakım, onarım çalışmalarımızın gün ve saatini belirlerken abonelerimizin özel durumlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin elektrik ihtiyacı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölgeleri besleyen fiderlerin bakımını yaparken elektrik ihtiyacının daha az olduğu hafta sonunu tercih ediyoruz. Yine abonelerimizi gün içinde elektriksiz bırakmamak için çalışma arkadaşlarımız, gece yapılabilecek bakımları mümkün olduğunca 00:00-06:00 arasında gerçekleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kış öncesi Bakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiHE MERCEK TUTULUYOR
TARiHE MERCEK TUTULUYOR
Saygı Öztürk adına fidan
Saygı Öztürk adına fidan
Kilitli parke çalışması
Kilitli parke çalışması
Ziyaretlere devam edildi
Ziyaretlere devam edildi
Tek ödeme talebi
Tek ödeme talebi
Covit-19’lu sağlıkçılar için sandaye
Covit-19’lu sağlıkçılar için sandaye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim