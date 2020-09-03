Kış öncesi bakım

ÇEDAŞ, Covid-19 pandemisine rağmen yılın ilk yarısında Yozgat, Sivas, Tokat illerindeki şebekenin yüzde 15’inin bakımını yaparken normalleşme ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezlerinde enerjiye en çok ihtiyaç duyulan saatlerde abonelerinin elektriksiz kalmaması için bakım çalışmalarını gece 00:00-06:00 saatleri arasında yoğunlaştıran ÇEDAŞ, yılsonuna kadar şebekenin önemli bir kısmına bakım yapacak. Haziran ayının ikinci yarısından itibaren bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktör Vekili Serhat Bişkin, “ÇEDAŞ olarak Sivas, Tokat, Yozgat illerinde 43 ilçe, 54 belde ve 3 bin 504 köyde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanda hizmet veriyoruz. 1 milyondan fazla aboneye yıllık 2,5 milyar kilovatsaat elektrik dağıtımı yapıyoruz. Toplam hat uzunluğumuz 47 bin 72 km ve bölgemizde 622 bin 312 adet elektrik direği var. Hat uzunluğumuza bakıldığında 40 bin 76 km olan ekvator uzunluğundan daha fazladır. Bakım, onarım çalışmalarımızın gün ve saatini belirlerken abonelerimizin özel durumlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin elektrik ihtiyacı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölgeleri besleyen fiderlerin bakımını yaparken elektrik ihtiyacının daha az olduğu hafta sonunu tercih ediyoruz. Yine abonelerimizi gün içinde elektriksiz bırakmamak için çalışma arkadaşlarımız, gece yapılabilecek bakımları mümkün olduğunca 00:00-06:00 arasında gerçekleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.