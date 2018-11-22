Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92708
ALTIN
209.976
DOLAR
5.2713
STERLİN
6.8009
EURO
6.0052

Kış öncesi altyapı çalışması

SARAYKENT Belediyesi, kış öncesinde ilçe merkezindeki yolları tamamlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış öncesi altyapı çalışması

SARAYKENT Belediyesi, kış öncesinde ilçe merkezindeki yolları tamamlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:00
8 Okunma
Kış öncesi altyapı çalışması

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçedeki tüm yolların bakım, onarım çalışmalarıyla bazı yollarda asfalt, bazı yollarda ise kilitli parke çalışması yaptıklarını söyledi. Çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını, hava koşullarının elverdiği ölçüler içerisinde kalan bölgelerde de yollarda iyileştirme çalışması yaptıklarını kaydetti. Başkan Öçal, Saray Mahallesi Kümbet Evler Caddesi ve Sanayi Sitesi yolunda kilitli parke döşeme çalışması yapıldığını, kaplıcaların kanalizasyon altyapı çalışmalarına da başladıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Kış öncesi Altyapı çalışması
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
Yerel Buğdaya yöneldik
Yerel Buğdaya yöneldik
Gençlere yönelik dergi
Gençlere yönelik dergi
Müzik Topluluğu kuruluyor
Müzik Topluluğu kuruluyor
Öğretmenlerin Gününü kutladı
Öğretmenlerin Gününü kutladı
Yaşam Desteği Kursu
Yaşam Desteği Kursu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim