Kış öncesi altyapı çalışması

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçedeki tüm yolların bakım, onarım çalışmalarıyla bazı yollarda asfalt, bazı yollarda ise kilitli parke çalışması yaptıklarını söyledi. Çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını, hava koşullarının elverdiği ölçüler içerisinde kalan bölgelerde de yollarda iyileştirme çalışması yaptıklarını kaydetti. Başkan Öçal, Saray Mahallesi Kümbet Evler Caddesi ve Sanayi Sitesi yolunda kilitli parke döşeme çalışması yapıldığını, kaplıcaların kanalizasyon altyapı çalışmalarına da başladıklarını kaydetti.