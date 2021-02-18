Kış lastiği denetimi

Şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 3 gün süreli kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanıp, uyarılarda bulunuldu.