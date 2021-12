Gökhan, ‘’Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugün insan hakları günü ama gönül coğrafyalarımızda yaşanan kan ve gözyaşı dinmiyor. Her geçen gün milyonlarca insan, yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmakta. Günümüzde uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alanlar, işgal, tehcir ve zulüm politikalarına pervasızca devam etmektedir’’ dedi. Gökhan, Suriye’de 2011’den bu yana devam eden savaşta 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini 12 milyon kişi mülteci konumuna düştüğünü ve Ülkede kalanların 11 milyondan fazlasının ise insani yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Ünal, insanların kamplarda ve harabeye dönmüş evlerde yaşayarak ağır kış şartlarından olumsuz etkilendiğini belirtti. Bu durumdan en fazla etkilenenlerin ise çocukların, kadınların ve yaşlıların olduğunu söyleyerek, ‘’Her ne kadar onlar için bugüne kadar binlerce briket ev inşa etsek de hâlen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan kendilerine uzanacak bir el bekliyor. Suriye’de, her 10 kişiden 6’sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor’’ diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak milletin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Ünal, ‘’Geçen sene

‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ diyerek yola çıkmıştık bu sene de ‘Kış Kapıda; Yalnız Bırakma’ diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde 81 ilden insani yardım TIR’ı mazlumlar için yola çıkıyor’’ dedi. Suriye’de kamplarda, çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev eşyası, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, hijyen malzemeleri, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçlarının devam ettiğini ifade eden Ünal, ’’Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz başlattığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan, ilaç bulamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Akşamları yanmayan sobanın yanı başında üşümüş parmaklarıyla kalemi tutamayan çocuklar kalmasın. Soğuk havada ve çamurlu yollarda ayakkabısız, botsuz ve montsuz çocuk kalmasın. Evler ekmeksiz kalmasın’’ şeklinde konuştu. Ünal her zaman olduğu gibi ülkenin ve dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduklarını, onları asla yalnız bırakmayacaklarını ve onlara umut olacaklarının altını çizdi. •Sümeyye İlhan•