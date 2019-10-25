Kış hazırlığı imeceyle yapılıyor

Yozgat’ın bir çok köyünde olduğu gibi Güllük Köyünde de kadınlar bir araya gelip, kışlık yufka ekmek yapmaya başladı. Yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yapıyor. Evin erkekleri de ocak için odunları kırarak ateşi yakıyor. Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde gazel, saman ateşinde ekmekleri pişiriyor. Yufka ekmeğin yanı sıra börek ve bazlama da hazırlayan kadınlar, kendilerine ziyaret gelenlere bunları da ikram ediyor. Ekmek yapımını imece usulü yaptıklarını anlatan kadınlar, ‘Bu geleneği yeniden başlattık. Şimdi köyde herkesin ekmeği sırayla yapılır. Her gün bir kişinin evinde yufkalar hazırlanır. Bizde bunu sürdürmeye çalışıyoruz’’ diye konuştular.