KIŞ GELiYOR UYARISI!

Yozgat Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı İhsan Salman, doğal gaz tesisatlarında can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün unsurların, ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların önüne geçilebilmesi için doğal gaz tesisatlarının yetkili firmalar tarafından yapılması, cihaz ve ekipman bakımlarının da aynı şekilde yetkili servisler vasıtasıyla yapılması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu.

Yozgat MMO Başkanı İhsan Salman, Gaz Dağıtım Şirketi’nin geriye dönük tesisat kontrolü yaptığını, tesisatların periyodik olarak kontrol edildiğini, buna ek olarak kazan, brülör, kombi, soba gibi yakıcı cihazlarda değişiklik yapılıp, yapılmadığını, kalorifer kazanının kullanım süresinin 10 yılı geçip, geçmediğinin kontrolünün de yapıldığını hatırlattı. Salman, ‘’Eğer kullanım süresi 10 yılı aştıysa akredite olmuş bir muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolünün gerçekleştirilerek kullanımının sakıncalı olup olmadığının raporlanması istenmektedir. Bu bağlamda odamız akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları arasında olup bu tür cihazları kullanırken herhangi bir kazayla karşılaşmamak adına yılda bir defa kalorifer kazanınızı kontrol ettirmeniz gerekmektedir’’ dedi. Salman, çalışma koşulları, zamana bağlı olarak basınçlı kaplar sınıfına giren kalorifer kazanlarının zaman içerisinde bozulmaya, deforme olmaya başladıklarını aktardı. Bu süreç ilerledikçe cihazların ömrünün de git gide tükendiğini bildiren Salman, ‘’Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir. Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı olarak raporlandırılır. Rapor neticesinde kullanımının sakıncalı olup olmadığı belirlenir. İçerisinde yaşadığımız dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi, makine ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak da güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur’’ diye konuştu.