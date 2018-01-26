Kış en çok onları etkiledi

Esnaf, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların imdadına koştu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle tabiatın karla kaplandığı Yozgat’ta esnaf tarafından sokağa bırakılan yemleri gören kuşlar, çatılardan yere indi. Kuşlar için sokağa yem bırakan esnaf, ‘Her kar yağışında sokaklara yem ve içmeleri için su bırakıyoruz. Normalde bizleri gördüklerinde hemen uçan kuşlar bu havalarda yemi bırakmadan başımıza üşüşüyorlar’ diye konuştular.