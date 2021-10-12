KIŞ AYLARINA HAZIR!

Yozgat'ta kaz üretiminin ve yöre insanının gelirinin artırılması amacıyla yürütülen proje sayesinde kentteki kaz sayısı 5 yılda 10 kat arttı. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye`de kaz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Yozgat’ta kaz yetiştiriciliği yaygınlaşırken, kaz pilavı da lokantaların menüsündeki yerini geçtiğimiz kış aylarında olduğu gibi bu yılda alacak. Türkiye`deki kaz varlığının yaklaşık yüzde 4`üne sahip Yozgat`ta Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından, Yerköy ilçesinde damızlık kaz üretim çiftliği kuruldu. Buna bağlı olarak, özel sektörde de kaz yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatıldı. Yozgat`ta yetiştirilen kazların 4,5 kiloluk canlı, 2,3 kilo karkas ağırlığının olduğunu, bunun da Türkiye ortalamasının üzerinde bir canlı ağırlık olduğunu ifade edildi. Üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırma sonuçlarına göre, Yerköy ilçesinin kaz yetiştiriciliği için en uygun bölge olduğu belirlendi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)