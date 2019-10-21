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Kırtasiye desteği

ÇANDIR İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim öğretime devam eden Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunuldu.

Kırtasiye desteği

ÇANDIR İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim öğretime devam eden Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunuldu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Kırtasiye desteği

İstanbul'da ikamet eden hayırsever tarafından gönderilen kırtasiye malzemelerinin dağıtımı İlçe Müftüsü Murat Yılmaz tarafından yapıldı. Yılmaz, ‘’Minik yavrularımızın eğitimine büyük önem veren bir dostumuz tarafından gönderilen bu malzemeler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Müftü Yılmaz, 4-6 yaş grubundaki çocukların büyük bir istekle, aksatmadan kursa devam ettiklerini de söyledi. Yılmaz, kursta her gün çeşitli etkinliklerle yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocukların dinini, vatanını, milletini, sevgiyi, saygıyı öğrendiğini anlattı. 
 

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