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Kırtasiye desteği

YOZGAT Valiliği, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:47
Kırtasiye desteği

Eğitim-öğretime bugün başlayacak ihtiyaç sahibi okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler için kırtasiye seti hazırlandı. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan hediye setleri uygun bir şekilde minik yavrulara ulaştırılmak üzere okul müdürlüklerine teslim edildi. Okul idareleri tarafından hazırlanan setler öğrencilere teslim edilecek. Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘’Okullarımız minik yavrularımızı bekliyor.  Sağlığınız için her şeyi düşündük. Sizlerde sağlığınızı korumak için lütfen tedbirlere uyun. ️Tüm öğrencilerimizin tekrar okullarına kavuşup cıvıl cıvıl olduğu günlere erişmesi dileğiyle, hepinize sağlık ve başarılar diliyoruz’’ uyarısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Kırtasiye Desteği
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