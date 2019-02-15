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Kırsaldan şehre hizmet

YOZGAT’ta bazı köy muhtarları ve köylü şoförlerin bir araya gelerek kurduğu İlkay Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kırsaldaki öğrencileri şehirdeki okullara taşıyor.

Kırsaldan şehre hizmet

YOZGAT’ta bazı köy muhtarları ve köylü şoförlerin bir araya gelerek kurduğu İlkay Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kırsaldaki öğrencileri şehirdeki okullara taşıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Kırsaldan şehre hizmet

Yozgat’ta kurulan motorlu taşıyıcılar kooperatifi diğer köylü ve şehirdeki vatandaşlara da örnek oluyor. Yozgat il merkezinde 50 hatta hizmet veren kooperatif, köydeki öğrencileri güvenli bir şekilde il merkezindeki okullara taşıyor. Yozgat’ta müstakil hizmet binası da bulunan kooperatife kayıtlı 25 üye bulunduğu bildirildi. İlkay Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Recep Şahin, “Hepimiz buradan evimize ekmek götürüyoruz. Hassas bir iş yapıyoruz, öğrenci taşıyoruz. Taşıdığımız her öğrenci bizim de evladımız. Zaten devletin tüm birimleri de gerekli denetim ve kontrolleri yapıyor” dedi.
Kooperatif Başkanı Recep Şahin, Yozgat’ta servisçilik yapan şoförlerin, yönetmelikteki taşıt yaşlarının 12’den büyük olmaması maddesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını da ifade etti. Eğitim öğretim dönemi içerisinde yeni yıla girildiğinde araç yaşının büyümesinden dolayı, araç değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Şahin, “En azından eğitim-öğretim dönemini tamamlatıp, değişikliği ondan sonra yaptırırlarsa mağduriyetimiz çözülmüş olur” diye konuştu. 
 

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