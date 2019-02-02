Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804

Kırsaldan kalkınabilir

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta göçü sonlandıracak sektörlerden bir tanesi de tarım ve hayvancılık olarak gösteriliyor.

Kırsaldan kalkınabilir

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta göçü sonlandıracak sektörlerden bir tanesi de tarım ve hayvancılık olarak gösteriliyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
17 Okunma
Kırsaldan kalkınabilir

Anadolu’nun ortasındaki verimli toprakları değerlendirilmesi durumunda, Yozgat’ın ülke tarımına önemli katkılar sunacağı gibi, kendisini de kalkındırabileceği ifade ediliyor. Hayvancılık ihtisas bölgesi, meyvecilik bahçeleri ve mandıra ve süt üretimi gibi projelerle desteklenen Yozgat’ın önümüzdeki yıllarda kalkınan bir olması uzun vadede mümkün görünüyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KIRSALI SEVDiK
KIRSALI SEVDiK
Okuma kampanyası
Okuma kampanyası
Banka destekliyor
Banka destekliyor
UMUT KURASI!
UMUT KURASI!
Kaldırımlar yenilendi
Kaldırımlar yenilendi
Sırçalı’da toplu sözleşme sevinci
Sırçalı’da toplu sözleşme sevinci
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim