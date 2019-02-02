Kırsaldan kalkınabilir

Anadolu’nun ortasındaki verimli toprakları değerlendirilmesi durumunda, Yozgat’ın ülke tarımına önemli katkılar sunacağı gibi, kendisini de kalkındırabileceği ifade ediliyor. Hayvancılık ihtisas bölgesi, meyvecilik bahçeleri ve mandıra ve süt üretimi gibi projelerle desteklenen Yozgat’ın önümüzdeki yıllarda kalkınan bir olması uzun vadede mümkün görünüyor.