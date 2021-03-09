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Kırsalda kadın olmak

ANADOLU köylerinde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmaya devam ediyor.

09 Mart 2021 Salı 00:16
Kırsalda kadın olmak

Yozgat'ın Tayip köyünde yaşayan kadınlar, sabah erkenden hayvanların bakımını ve beslemesini yapıyor, süt sağıyor, bahçe çapalayarak günlük işlerini tamamlıyor. Köyde evin geçim yükünü üstlenen kadınlardan 50 yaşındaki Ümmühan KocamaZ, her sabah erken kalkıp ahıra girdiklerini belirterek, "Hayvanlara yem veriyoruz, süt sağarız. Daha sonra evimizin işlerini ve yemeğimizi yaparız, bahçemizle ilgileniriz. Günümüz çalışmakla geçiyor" dedi.  Süt, yoğur, peynir ve tereyağı yapıp sattıklarını anlatan Kocamaz, elde ettikleri gelirle 2 çocuğunu büyütüp üniversitede okuttuğunu kaydetti.  Kocamaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü televizyonlardan duyduklarını belirterek, "Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizim günümüz çalışmakla geçiyor. Eşim yardım ediyor ama evin yükü genelde bana düşüyor. Kadınların işi çok oluyor. Kadınlar çalışmazsa olmuyor. 8 Mart'ta da çalışacağız. Çalışmazsak işimiz aksıyor, çalışmak zorundayız" diye konuştu. Köyde yaşayan 46 Sultan Kahriman da Kadınlar Günü'nü kutlama fırsatı bulamadıklarını belirtti. Hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Kahriman, "Kadınlar günümüz hayvanlarımızla ilgilenerek geçiyor. Sabah kalkıyoruz, ineklerimizi sağlıyoruz, buzağıları besliyoruz, sütçü geliyor, süt satıyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, kazancımızla kendimizi idare ediyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz, evin bütün yükü bizim üzerimizde. Eşimle el birliğiyle işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.  Kahriman, 8 Mart'ı kutlayamadıklarını belirterek, "Çalıştığımız için düğün olsun, cenaze olsun gidemiyoruz. Kadınlar Günü gibi özel günlerimiz olmuyor. Bizim günümüz çalışmayla geçiyor" şeklinde konuştu. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Kırsalda Kadın Olmak
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