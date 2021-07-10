Kırsalda güçlü aile uygulaması

Projesi kapsamında Jandarma ekipleri, Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Bayındırhöyük Köyü'nde bilgilendirmede bulundu. Köylü kadınları ve çocuklarına yönelik, ‘Ailenin Önemi, Aile İçi Şiddet, Aile İlişkileri, KADES, UYUMA, En İyi Narkotik Polisi: ANNE’ konularında 98 vatandaşa bilgilendirmede bulunuldu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından eğitim çalışması kırsal alanlarda sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, katılımcı kadınların telefonuna ‘KADES’ uygulaması da yükleniyor. Yapılan faaliyette Covid19 salgın hastalığına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında Temizlik-Maske-Mesafe kuralları tekrar hatırlatılarak, broşür, maske, dezenfektan ile çeşitli hediyeler de dağıtılıyor.