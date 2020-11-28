Kırsalda gelir düzeyi yükseltiliyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanmasına yönelik destekleme yönetmenliğinin yayımlandığını duyurdu. Kurumdan yapılan duyuruda, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağının altı çizildi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit yatırımlar ile Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımı, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar destek alabilecek. Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarının, yeni tesis başvurularında, 3 milyon lira, tamamlama başvurularında 2 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında bir milyon 500 bin lira olması gerektiği kaydedildi. Hibeye esas proje tutarının alt limitinin en az 250 bin lira olduğu, bu tutarın yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verileceği bildirildi. Başvuruların başladığı, isteklilerin Yozgat Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.