Kırsalda aile içi iletişim konuşuldu

Oluşturulan heyet, Bişek Köyünde kadınlar ile bir araya geldi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadına yönelik şiddet, eğitim, sosyal, siyasal ve ekonomik konularda da bilgiler aktarıldı.
15 Mart 2019 Cuma 00:00
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YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, KADEM işbirliği ile yürütülen kadınların aile içi iletişimini güçlendirmek, çocukların günümüzde karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekmek amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kırsala taşındı.
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