KIRSALA YATIRIM KONUŞULDU

Ulusal Kırsal Ağ Projesi kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek ‘Kırsal Kalkınma Kongresi ve UKAFEST Etkinliği’ çerçevesindeki toplantıya, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, paydaş kuruluş temsilcileri katıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker başkanlığındaki toplantıda, Ankara’da gerçekleştirilecek etkinlik hazırlıkları da gözden geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından ‘Ulusal Kırsal Ağ’ kuruldu. Kurulan ağı ile kırsal kalkınma programlarında belirlenen hedeflerinin desteklenerek, kırsal kalkınma politikaları, kaynakların etkin kullanımı sağlanacak. Kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunulup, başarılı uygulama örneklerini yaygınlaştırmak üzere bakanlığın bünyesinde, Avrupa Birliği IPARD programı kapsamında kurulan ‘Ulusal Kırsal Ağ’ın temel amacının yerel ve merkez arasında işbirliği yapılmasını sağlamak olduğu kaydedildi. Bununla birlikte yerel ve merkez arasındaki uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi, tecrübe paylaşımı sağlanıp, başarılı iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. 10-12 Mart 2020 tarihlerinde IPARD Ulusal Kırsal Ağ Projesi kapsamında Ankara'da düzenlenecek olan Kırsal Kalkınma Kongresi ve UKAFEST etkinliği çerçevesinde Yozgat’ı temsil edecek projelerin seçimi de yapıldı.