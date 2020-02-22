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KIRSALA TEMiZ ENERJi

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:06
KIRSALA TEMiZ ENERJi

YOZGAT Merkez ile bazı ilçelerinden sonra kırsal bölgelerdeki yerleşim birimlerinin de doğalgaza kavuşturulacağı açıklandı. Aydıncık, Çandır, Çayıralan ilçeleri ile Ozan, Umutlu, Eymir ve Baydiğin beldelerinin doğalgaz yatırım ağına alınması için AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, İlçe Başkanları ve Belediye Başkanlarıyla birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları, Bakan Dönmez’e ilçe ve beldelerine doğalgaz bağlanması yönündeki taleplerini iletti. Bakan Dönmez, talep edilen yerlerin doğalgaz yatırım ağına alınması için konuyu inceleteceğini belirterek, gerekli çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılacağını ifade etti. Milletvekili Başer de, Aydıncık, Çayıralan ve Çandır ilçeleri ile Ozan, Umutlu ve Baydiğin beldelerinin doğalgaz yatırım ağına alınmasına Bakanın müspet yaklaşım gösterdiğini vurgulayarak, belli bir nüfus yoğunluğuna ulaşan tüm ilçe ve beldeleri doğalgazla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. 

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KIRSALA TEMiZ ENERJi
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