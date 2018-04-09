Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655

KIRSALA SICAK ASFALT

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatları doğrusunda, geçtiğimiz yıl ilk olarak Sorgun ilçesinin Doğankent Beldesi ile Sarıkaya ilçesinin Karayakup köyü arasındaki 15,3 kilometre uzunluktaki köy grup yolunda uygulanan sıcak asfalt çalışması, bu yıldan başlanılarak, önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde tüm grup köy yolları sıcak asfalta kavuşturulacak.

KIRSALA SICAK ASFALT

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatları doğrusunda, geçtiğimiz yıl ilk olarak Sorgun ilçesinin Doğankent Beldesi ile Sarıkaya ilçesinin Karayakup köyü arasındaki 15,3 kilometre uzunluktaki köy grup yolunda uygulanan sıcak asfalt çalışması, bu yıldan başlanılarak, önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde tüm grup köy yolları sıcak asfalta kavuşturulacak.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
8 Okunma
KIRSALA SICAK ASFALT

Yozgat il genelinde toplam 4 bin 219 kilometre köy yolunun bulunduğu, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 2 bin 750 kilometre köy yolunun asfaltlanarak, asfalt köy yolu miktarı yüzde 65’e çıkartıldığı kaydedildi. Geçen yıl ilk kez uygulamaya konulan sıcak asfalt çalışması ile 15,3 kilometre yol yapıldı. 543 kilometre uzunluğundaki 24 köy grup yolu üzerinde bulunan 185 köyde yaşayan 53 bin 357 kişinin, önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde sıcak asfaltla tanışmasına yönelik program hazırlandı. Asfalt Pletin üretim kapasitesi saatte 320 ton asfalta çıkartıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, geçen yıla kadar köy yollarının genel olarak zift üzeri mıcır serilerek yapıldığını, bir kış geçtikten sonra bozulup, kullanılmaz hale geldiğini hatırlattı. Geçen yıl köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına start verdiklerinin altını çizen Vali Yurtnaç, ‘’İl özel idaremize ait saatte 80 ton sıcak asfalt üretimi yapan tesisimize ek olarak saatte 240 ton sıcak asfalt üreten bir tesis daha kurup, kapasiteyi artırdık’’ dedi.
SICAK ASFALT
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, KÖYDES kapsamında köy yollarının sıcak asfalt ile yapılmasına yönelik çalışmalara geçen yıl Doğankent-Karayakup arasında, Kayseri bağlantı yolu 4.6 milyon lira harcanarak sıcak asfaltla kaplandığını söyledi. Vali Yurtnaç, Yozgat’ta kamu hizmetinin standardını artıracaklarına vurgu yaparak, “Hem insana davranışta hem de hizmetlerimizde kaliteyi artırmayı hedefledik. Bu maksatla İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan asfalt plentinin kapasitesini yükselttik. Sıcak asfalt çalışması, aslında pahalı gibi görünen ancak ucuz ve ekonomik bir çalışmadır. Bu yıldan itibaren İl Özel İdaresi nüfusun yoğun olarak yaşadığı köylerden başlayarak, yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edecektir” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi
Yakalanınca ‘ekmek parası’ dedi
Yurdum Evim projesi
Yurdum Evim projesi
Folklor eğitimi
Folklor eğitimi
TSO’da Çelik dönemi
TSO’da Çelik dönemi
Bahadın’a örnek bahçe
Bahadın’a örnek bahçe
Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu
Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim