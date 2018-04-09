KIRSALA SICAK ASFALT

Yozgat il genelinde toplam 4 bin 219 kilometre köy yolunun bulunduğu, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 2 bin 750 kilometre köy yolunun asfaltlanarak, asfalt köy yolu miktarı yüzde 65’e çıkartıldığı kaydedildi. Geçen yıl ilk kez uygulamaya konulan sıcak asfalt çalışması ile 15,3 kilometre yol yapıldı. 543 kilometre uzunluğundaki 24 köy grup yolu üzerinde bulunan 185 köyde yaşayan 53 bin 357 kişinin, önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde sıcak asfaltla tanışmasına yönelik program hazırlandı. Asfalt Pletin üretim kapasitesi saatte 320 ton asfalta çıkartıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, geçen yıla kadar köy yollarının genel olarak zift üzeri mıcır serilerek yapıldığını, bir kış geçtikten sonra bozulup, kullanılmaz hale geldiğini hatırlattı. Geçen yıl köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına start verdiklerinin altını çizen Vali Yurtnaç, ‘’İl özel idaremize ait saatte 80 ton sıcak asfalt üretimi yapan tesisimize ek olarak saatte 240 ton sıcak asfalt üreten bir tesis daha kurup, kapasiteyi artırdık’’ dedi.

SICAK ASFALT

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, KÖYDES kapsamında köy yollarının sıcak asfalt ile yapılmasına yönelik çalışmalara geçen yıl Doğankent-Karayakup arasında, Kayseri bağlantı yolu 4.6 milyon lira harcanarak sıcak asfaltla kaplandığını söyledi. Vali Yurtnaç, Yozgat’ta kamu hizmetinin standardını artıracaklarına vurgu yaparak, “Hem insana davranışta hem de hizmetlerimizde kaliteyi artırmayı hedefledik. Bu maksatla İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan asfalt plentinin kapasitesini yükselttik. Sıcak asfalt çalışması, aslında pahalı gibi görünen ancak ucuz ve ekonomik bir çalışmadır. Bu yıldan itibaren İl Özel İdaresi nüfusun yoğun olarak yaşadığı köylerden başlayarak, yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edecektir” diye konuştu.

