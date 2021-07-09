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Kırsala ORAN'dan destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2021 yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı başvuru rehberini yayımladı, başvuruların 19 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:02
Kırsala ORAN'dan destek

Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas illerini de kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından, 2021 yılı teklif çağrısına çıktı. Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek programına ilişkin yayınlanan rehberde, desteklerden yararlanmak isteyenlerin projelerini 19 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi. 2021 Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile ilgili yayımlanan ilanda, Yozgat il genelinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığına dikkat çekildi. Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, belirlenen amaç doğrultusunda, birinci öncelik olarak; tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma, pazarlama imkânlarının artırılmasının hedeflendiğinin altı çizildi. Katma değerli tıbbi aromatik bitkiler, organik tarım gibi tarım ürünleri üretiminin artırılması, ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılmasının ise ikinci öncelik olarak belirlendiğine yer verildi. Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması da belirlenen diğer iki hedef olarak ilan edildi. Proje başvurularının 19 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 23:50’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılabilecek. Başvuru sisteminin son başvuru tarihinde saat 23:50 itibariyle kapanacağı, sonrasında başvurularda herhangi bir değişiklik veya yeni proje başvuru işleminin yapılamayacağına vurgu yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Kırsala ORANdan Destek
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