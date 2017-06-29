Kırsala hizmet için!

İl Özel İdaresi, makine parkını güçlendirmek ve özellikle köylere daha verimli hizmet vermek maksadıyla yeni araç alımı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık, ‘daha temiz bir çevre’ hedefiyle 572 köyün çevre temizliği için 10 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 3 bin 200 konteyner,1 vidanjör ve 1 adet gezici sinema aracını envanterlerine dahil ettiklerini belirtti.

Muammer Yanık, Köy Hizmetleri’nin İl Özel İdaresi’ne devri ve nüfusu 2 binin altında kalan beldelerin kapatılmasıyla birlikte köylere hizmeti Özel İdare’nin götürdüğünü hatırlattı.

Muammer Yanık, “Bundan dolayı sürekli makine parkımızı güncelliyoruz, 35 milyon yatırım değeri olan araç alımı yaptık. Hepsi de köylerimize hizmet götürecek” diye konuştu.

“YAŞANABİLİR OLUYOR”

Törende konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti hükümetleri döneminde köylere insanlık onuruna yakışan hizmetler götürüldüğüne dikkat çekti. Yozgat’ın köylerinin yaşanabilir beldeler olmasını arzuladıklarını söyleyen milletvekili Başer, “Bizden önce köylerimizde su ve kanalizasyon yoktu. Bizim hükümetlerimiz döneminde köylerimize bu hizmetler ulaştı. Keşke bizden öncekiler bunları yapsaydı da, bizler bugün burada başka şeyleri konuşsaydık” dedi.

“BAKIŞ AÇISI”

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise yaptığı konuşmada kaymakamlık döneminde köylerin durumuyla bugünkü köylerin durumunu kıyasladı. Vali Yurtnaç, “Sinop’un Dikmen İlçesi’nde kaymakamlık yaptığım dönemde Köy Hizmetleri’nin yaptığı planlamaya göre köylerimiz sıcak asfalta 2050 yılında kavuşabilecekti. Günümüzde aynı devlet üzerinde yönetime farklı bir bakış açısıyla bakıldığı için köylerimiz sıcak asfalta kavuştu bile” dedi.

Vali Yurtnaç, Yozgat’ın üçüncü organize sanayi bölgesi, havaalanı ve hızlı treniyle birlikte Anadolu’nun yükselen bir vilayeti olacağını da sözlerine ekledi.

“MUKAYESE EDİLMEZ”

Kürsüye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da il genelinde devam eden yatırım ve hizmetler ile kırsala götürülen yatırımları sıraladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, zaman zaman farklı hükümetlerle AK Parti hükümetlerinin kıyaslandığına dikkat çekerek, “Bizim kırsala götürdüğümüz hizmetler ile diğer hükümetlerinki mukayese dahi edilemez. Bunu söylemek isterim” dedi.

Bakan Bozdağ, 2017 yılının Ocak ayı itibariyle Yozgat’ın köylerini sıcak asfalt ile buluşturmaya başladıklarını belirtti.

Yozgat’ın tüm köylerinin 5 ila 10 yıllık bir süre içerisinde sıcak asfalt ile kaplı olacağını bildiren Bakan Bozdağ, “Bunun için yeni bir plent kurduk. Ayrıca tüm köylerimizin çöplerini ildeki gibi topluyoruz. Köylerimize kilit parke, arıtma tesisleri, çocuk oyun parkları gibi hizmetleri de yine götüren biziz” dedi.

DUALARLA HİZMETE

Bakan Bozdağ, alınan araçların hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni etti. Yapılan duaların ardından Bakan Bozdağ ve protokol mensupları kurdale keserek araçları hizmete sundu.

Daha sonra araçları inceleyen Bekir Bozdağ, bir çöp kamyonunun direksiyonuna geçerek gazetecilere poz verdi.

Vatandaşlara ise etli pilav ikramı yapıldı.

