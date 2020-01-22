KIRSALA DESTEKLi YATIRIM

Başer, beşinci başvuru Çağrı Döneminde yer alan 7 Süt, 4 Besi Çiftliği projesi, bir Süt İşleme Fabrikası olmak üzere toplam 12 projenin incelemeleri tamamlandığını bildirdi. Milletvekili Başer, “Bu projelerin sözleşme imzalama işlemleri devam etmektedir. 5. Başvuru Çağrı döneminde yatırımcılarımıza yaklaşık 12,2 Milyon lira hibe desteği sağlayarak, Yozgat’a toplam 31,5 Milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesini sağlamış olacağız’’ dedi. Başer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kurulduğu günden itibaren 332 Projeye 151 Milyon lira hibe ödemesi yaptığını, bu hibeler ile kırsalda yaklaşık 338,51 Milyon lira yatırım gerçekleştirildiği vurguladı. Başer, Yozgat’ın 42 il içinde ödenen hibe tutarı bakımından beşinci sırada yer aldığını, bu projelerle Yozgat’ta bin yeni istihdam sağlandığını bildirdi. Başer, “İlimizde yatırımları artırmak için çalışan kurumlarımızın yanı sıra Yozgatlı hemşerilerimize ve Yozgat’a yatırım yapmak isteyen müteşebbislere de iş düşüyor. Devletimiz tarım, hayvancılık, et-süt fabrikaları, otel, restoran gibi birçok alanda TKDK aracılığıyla yüzde 40 ila 70 oranında hibe desteği sağlıyor. Bu desteklerin yanı sıra yatırımcılara vergi muafiyeti de sağlanıyor. Yatırım yapıp bu topraklarda istihdam oluşturmaya, kendini geliştirmeye gönül vermiş insanımız için bulunmaz bir fırsat olarak karşımıza çıkan bu desteklerden en iyi şekilde istifade edilmesini temenni ediyorum’’ dedi.