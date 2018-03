KIRSALA 901 MiLYON

Yozgat Valiliği yeni hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2002-2017 yılları arasında yapılan yatırımlar masaya yatırıldı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül ve Ertuğrul Soysal’ın da katıldığı toplantıda, il ve ilçe belediye başkanları, kaymakamları, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar da hazır bulundu. Yozgat İl Özel idaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık 2002-2017 yılları arasında il geneline yapılan yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, göreve başladığında ilk üç ay il müdürleri ile birlikte ilçe, belde ve köyleri gezerek muhtarlarla toplantı yaptığını hatırlattı. Vali Yurtnaç, “Muhtarlar toplantısının ardından bir kitapçık oluşturduk ve bu kitapçık bizim yol haritamız oldu. Toplantıdan bir sene sonra da müdür arkadaşlarımız neler yapıldı neler yapılamadı onun hesabını verdiler. Şimdi burada söylediğiniz tekrar dile getirdiğiniz sorunları teker teker gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlar toplantısına da her ay bir ilçede olmak üzere devam ediyoruz” dedi.

Vali Yurtnaç, İl Özel İdaresinin bir belediye başkanlığı gibi olduğunu, dolayısı ile yereldeki sorunlar yerelde planlayıp, yereldeki kaynakla sorunların ortadan kaldırılmakta olduğunu anlattı. Bütçenin yüzde 79’u yatırıma gittiğini kaydedin Vali Yurtnaç, Özel İdarenin Köy Hizmetleri’nin görevini yaptığını, bu kurumun merkezde teşkilatlanıp, yerelde çalışan bir teşkilat olduğuna vurgu yaptı. Vali Yurtnaç, ‘’Köy Hizmetleri kurumunun bütçesinin yüzde 90’ı personele, yüzde 10’u yatırıma gidiyordu. Son 15 yıldan beri eski parayla 901 trilyon gibi bir para köylerimizin, ilçelerimizin genel alt yapısına harcanan bir miktar var. Biz bunları takip ediyoruz. Sadece il müdürlüklerinin kendi yaptığı çalışmalarla kalmıyor. Gerek inşatların denetimi, gerek yapılan su ve yolların denetimi biz zaman içerisinde arkadaşlarımızla beraber gidiyoruz buraları denetliyoruz. Amacımız daha kaliteli hizmeti ortaya koymak. Gerek bizim, gerek ilçe kaymakamlarımızın gerekse il müdürlerimizin kapıları her zaman sizlere açık. Sizlerden gelen talepleri en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, “Özel İdaremiz Yozgat’ımızın esasında yerel iktidarıdır. Yani bizim ilimizin meclisi il genel meclisi. Bu meclisin icra organı da özel idare genel sekreterliği ve valimizin başkanlığında kaymakamlarımız ve diğer çalışanlarımızla, kurumlarımızla hep beraber Yozgat için koşuyoruz. Muhtarlarımızı da özel idarenin ayrı bir icra organı olarak kabul ediyorum. Çünkü arazideki tüm iş ve işlemleri merkeze aktaran ve çalışmaları hızlandıran onlardır. Onlarda büyük rol oynuyorlar. Biz hepimiz beraber çalışıyoruz. Muhtarımız, il genel meclis üyelerimiz, kaymakamlarımız, valimiz, il özel idaresi genel sekreterimiz, ilimizde görev yapan tüm birim ve kurumlar, milletvekili arkadaşlarımız ile esasında bir bütün olarak biz Yozgat için üretmek, sorunları çözmek, ihtiyaçları tespit etmek ve gidermek vazifesi üzerinde olan kişileriz. Yozgat’ta bu güne kadar iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Eksiklerimiz elbette var. Onların üzerinde de durmak hepimizin ortak vazifesi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ konuşmasının ardından muhtarlardan gelen sorulara tek tek cevap vererek her ay bir kurumun bilgilendirme toplantısı yapacağını sözlerine ekledi.